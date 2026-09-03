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#Essais

Anarchives

René Major

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Comment répondre de sa vie quand on est psychanalyste ? A quelle sorte de récit faut-il recourir ? Ces questions sont au coeur des entretiens que René Major a accordés à ses interlocutrices, Alessandra Guerra et Claudia Furlanetto, entre 2014 et 2024. Un entretien avec un psychanalyste implique que les souvenirs relatés tiendront compte de l'inconscient, qui se manifeste à contretemps. En revenant sur certains épisodes marquants de sa vie, étroitement liée à une scène élargie (sociale, institutionnelle, politique), René Major montre que, pour l'inconscient, le sens n'est jamais arrêté et peut sans cesse être relancé. Evoquant la vie d'un homme qui s'est consacré, depuis plus de soixante ans, à la psychanalyse tant par sa pratique, ses écrits, ses séminaires que par ses prises de position et ses engagements politiques, ces anarchives témoignent, dans l'après-coup, pour la psychanalyse : son avenir, ses mémoires, son affranchissement.

Par René Major
Chez PU Montréal

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Auteur

René Major

Editeur

PU Montréal

Genre

Essais

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Anarchives

René Major

Paru le 03/09/2026

PU Montréal

20,00 €

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