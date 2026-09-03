Comment répondre de sa vie quand on est psychanalyste ? A quelle sorte de récit faut-il recourir ? Ces questions sont au coeur des entretiens que René Major a accordés à ses interlocutrices, Alessandra Guerra et Claudia Furlanetto, entre 2014 et 2024. Un entretien avec un psychanalyste implique que les souvenirs relatés tiendront compte de l'inconscient, qui se manifeste à contretemps. En revenant sur certains épisodes marquants de sa vie, étroitement liée à une scène élargie (sociale, institutionnelle, politique), René Major montre que, pour l'inconscient, le sens n'est jamais arrêté et peut sans cesse être relancé. Evoquant la vie d'un homme qui s'est consacré, depuis plus de soixante ans, à la psychanalyse tant par sa pratique, ses écrits, ses séminaires que par ses prises de position et ses engagements politiques, ces anarchives témoignent, dans l'après-coup, pour la psychanalyse : son avenir, ses mémoires, son affranchissement.