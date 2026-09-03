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De la criminologie développementale et des parcours de vie

Nathalie Fontaine

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Cet ouvrage collectif ouvre une fenêtre sur la criminologie développementale et les parcours de vie. Avec onze chapitres clairs et stimulants, il explore les grandes questions : comment se construisent les trajectoires, quelles influences génétiques et environnementales façonnent les comportements, et quelles interventions peuvent réellement produire des résultats. Les auteurs, chercheurs et cliniciens reconnus, apportent leur expertise sur des thèmes aussi variés que l'agression physique, l'hyperactivité, l'insensibilité émotionnelle, la polyvictimisation ou encore l'influence des pairs. Ils s'intéressent aussi aux comportements antisociaux chez les filles et aux approches fondées sur les preuves. Accessible sans perdre en profondeur, ce livre offre aux étudiants, aux professionnels et à tous ceux qui s'intéressent au sujet une synthèse riche et actuelle, qui relie la recherche scientifique aux enjeux concrets de l'intervention.

Par Nathalie Fontaine
Chez PU Montréal

|

Auteur

Nathalie Fontaine

Editeur

PU Montréal

Genre

Criminalité

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De la criminologie développementale et des parcours de vie

Nathalie Fontaine

Paru le 22/10/2026

PU Montréal

24,00 €

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