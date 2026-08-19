Commerce Vente 2nde, 1re, Tle

Conforme aux programmes du Bac Pro Métiers du commerce et de la vente (MCV), cet ouvrage vous propose : - Tout le programme des enseignements professionnels de 2nde, 1re et Tle en 170 fiches - Des résumés de cours pour mémoriser l'essentiel - Tout le vocabulaire à connaître - Des schémas et des tableaux pour faciliter la compréhension LES 2 OPTIONS INCLUSES : - Option A : Animer et gérer l'espace commercial - Option B : Prospecter et valoriser l'offre commerciale EN PLUS ! 30 tutos vidéos pour améliorer votre expression écrite avec Projet Voltaire