Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Réussir sa licence d'AES

Tallec jean-marie Le

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage a pour objectif de vous donner toutes les clés pour réussir votre licence d'AES. Destiné aux étudiants d'AES (administration économique et sociale), ce manuel aborde l'ensemble du programme économique étudié durant les trois années de licence. Par une présentation claire des différents concepts, il permet de maîtriser rapidement les problèmes fondateurs et contemporains de l'économie politique. - Première partie : les bases de l'analyse économique à travers la pensée des grands auteurs : la valeur, la théorie du profit, la répartition, le coût marginal, etc. - Seconde partie : les théories et les enjeux liés à la création monétaire, à la mondialisation des échanges ainsi qu'à la mise en oeuvre des politiques économiques. - Troisième partie : la méthodologie de l'épreuve, avec deux exemples de sujets corrigés.

Par Tallec jean-marie Le
Chez Studyrama

|

Auteur

Tallec jean-marie Le

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Réussir sa licence d'AES par Tallec jean-marie Le

Commenter ce livre

 

Réussir sa licence d'AES

Tallec jean-marie Le

Paru le 03/09/2026

300 pages

Studyrama

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759060504
9782759060504
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.