Réussir sa licence d'AES

Cet ouvrage a pour objectif de vous donner toutes les clés pour réussir votre licence d'AES. Destiné aux étudiants d'AES (administration économique et sociale), ce manuel aborde l'ensemble du programme économique étudié durant les trois années de licence. Par une présentation claire des différents concepts, il permet de maîtriser rapidement les problèmes fondateurs et contemporains de l'économie politique. - Première partie : les bases de l'analyse économique à travers la pensée des grands auteurs : la valeur, la théorie du profit, la répartition, le coût marginal, etc. - Seconde partie : les théories et les enjeux liés à la création monétaire, à la mondialisation des échanges ainsi qu'à la mise en oeuvre des politiques économiques. - Troisième partie : la méthodologie de l'épreuve, avec deux exemples de sujets corrigés.