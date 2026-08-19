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Mini-Mondes

Didi Plums, Plums Didi

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Par Didi Plums Une maison douillette installée dans une carotte, dans une tasse ou dans un donut : tout est possible dans le merveilleux petit monde de Didi Plums ! Choisissez vos palettes de couleurs préférées et donnez vie à ces tout petits univers enchantés, peuplés d'adorables animaux. Plongez dans ces petits mondes et laissez parler votre imagination ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges

Par Didi Plums, Plums Didi
Chez Hachette

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Auteur

Didi Plums, Plums Didi

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

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Mini-Mondes

Didi Plums, Plums Didi

Paru le 19/08/2026

80 pages

Hachette

9,95 €

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