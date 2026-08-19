Mini-Mondes

Par Didi Plums Une maison douillette installée dans une carotte, dans une tasse ou dans un donut : tout est possible dans le merveilleux petit monde de Didi Plums ! Choisissez vos palettes de couleurs préférées et donnez vie à ces tout petits univers enchantés, peuplés d'adorables animaux. Plongez dans ces petits mondes et laissez parler votre imagination ! 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges