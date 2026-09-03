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Milieux d'affaires et politiques publiques

Catherine Comet

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Au tournant des années 2010, les règles de la gouvernance d'entreprise se durcissent et les cumuls de mandats reculent. Faut-il y voir un affaiblissement du pouvoir politique des grands patrons ? Cet ouvrage montre que, loin de décliner, leur influence se déploie. Croisant sociologie des élites, des organisations et de l'expertise, il analyse la recomposition des milieux d'affaires et enquête sur les "métapatrons" , ces dirigeants de grandes entreprises consultés par les gouvernants. A partir d'une méthodologie combinant prosopographie, analyse de réseaux et matériaux qualitatifs, il éclaire la manière dont les élites économiques contribuent, très officiellement, à la production des politiques publiques. Ils interviennent dès la construction des problèmes publics via les think tanks, jusqu'à la conception des réformes dans les instances consultatives. Les transformations de la gouvernance d'entreprise s'accompagnent d'une privatisation croissante de l'expertise, renforçant le poids des intérêts privés au coeur de l'action publique.

Par Catherine Comet
Chez Presses Universitaires du Septentrion

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Auteur

Catherine Comet

Editeur

Presses Universitaires du Septentrion

Genre

Sociologie

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Milieux d'affaires et politiques publiques

Catherine Comet

Paru le 03/09/2026

264 pages

Presses Universitaires du Septentrion

25,00 €

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