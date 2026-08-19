Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Le petit livre des champignons

Felicity Hart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des mythes aux forêts : Les champignons expliqués aux débutants L'un des organismes les plus extraordinaires de la nature se trouve juste sous vos pieds : les champignons. Découvrez ce monde fascinant grâce à ce magnifique guide de poche, qui rassemble anecdotes, histoires & mythes, conseils d'identification, recettes savoureuses et bien plus encore. Depuis des millénaires, ces étonnants représentants du règne fongique intriguent l'humanité, nourrissent les peuples, inspirent légendes et traditions, et se révèlent tour à tour poisons et remèdes. Indispensables à la vie sur Terre, les champignons jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes. Ce livre sera votre guide pour mieux comprendre ces organismes spectaculaires qui ont façonné notre passé et pourraient bien influencer notre avenir.

Par Felicity Hart
Chez Hachette

|

Auteur

Felicity Hart

Editeur

Hachette

Genre

Champignons

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit livre des champignons par Felicity Hart

Commenter ce livre

 

Le petit livre des champignons

Felicity Hart

Paru le 19/08/2026

128 pages

Hachette

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017342618
9782017342618
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.