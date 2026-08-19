Le petit livre des champignons

Des mythes aux forêts : Les champignons expliqués aux débutants L'un des organismes les plus extraordinaires de la nature se trouve juste sous vos pieds : les champignons. Découvrez ce monde fascinant grâce à ce magnifique guide de poche, qui rassemble anecdotes, histoires & mythes, conseils d'identification, recettes savoureuses et bien plus encore. Depuis des millénaires, ces étonnants représentants du règne fongique intriguent l'humanité, nourrissent les peuples, inspirent légendes et traditions, et se révèlent tour à tour poisons et remèdes. Indispensables à la vie sur Terre, les champignons jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes. Ce livre sera votre guide pour mieux comprendre ces organismes spectaculaires qui ont façonné notre passé et pourraient bien influencer notre avenir.