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Le petit livre du Zen

Astrid Carvel

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Découvrez le chemin d'une vie paisible grâce à ce guide pour débutants consacré à l'ancienne pratique du zen. Le zen est une philosophie de vie fondée sur la bienveillance, la gratitude et la pleine conscience. Il nous invite à être présents et à faire l'expérience du monde tel qu'il est réellement. Cet ouvrage vous guide à travers les grands principes du zen et vous montre comment les appliquer au quotidien afin d'en retirer les bienfaits : un plus grand sentiment de paix et de sérénité. Grâce à des conseils simples, des méditations guidées et des exercices de réflexion, vous apprendrez à cultiver le zen, que vous découvriez cette pratique ou que vous la connaissiez déjà depuis des années

Par Astrid Carvel
Chez Hachette

|

Auteur

Astrid Carvel

Editeur

Hachette

Genre

Relaxation

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Le petit livre du Zen

Astrid Carvel

Paru le 19/08/2026

128 pages

Hachette

7,95 €

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