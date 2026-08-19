Le petit livre du Zen

Découvrez le chemin d'une vie paisible grâce à ce guide pour débutants consacré à l'ancienne pratique du zen. Le zen est une philosophie de vie fondée sur la bienveillance, la gratitude et la pleine conscience. Il nous invite à être présents et à faire l'expérience du monde tel qu'il est réellement. Cet ouvrage vous guide à travers les grands principes du zen et vous montre comment les appliquer au quotidien afin d'en retirer les bienfaits : un plus grand sentiment de paix et de sérénité. Grâce à des conseils simples, des méditations guidées et des exercices de réflexion, vous apprendrez à cultiver le zen, que vous découvriez cette pratique ou que vous la connaissiez déjà depuis des années