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Les ludothèques, un autre regard sur le jeu

Antonin Merieux

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Une présentation des pratiques professionnelles de l'accompagnement du jeu et du métier de ludothécaire On retrouve à la fois des éléments théoriques, analysant la place du jeu et des ludothèques dans la société et leur contribution à l'intérêt général. Et des éléments pratiques qui portent sur la gestion d'une collection de jeux et sur l'accompagnement des publics. Un état des lieux inédit sur la place des ludothèques en France et les valeurs qu'elles portent. Avec l'évolution de la place du jeu dans la société, les ludothèques ont aujourd'hui le vent en poupe. Leur nombre est estimé à plus de 1200 équipements aujourd'hui en France, avec une tendance très marquée au développement de services "ludothèque" en bibliothèque. Des auteurs, spécialistes universitaires et de terrain des ludothèques, qui ont largement contribué à développer le métier de ludothécaire.

Par Antonin Merieux
Chez Erès

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Auteur

Antonin Merieux

Editeur

Erès

Genre

Psychologie de l'enfant

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Les ludothèques, un autre regard sur le jeu

Antonin Merieux

Paru le 03/09/2026

250 pages

Erès

25,00 €

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