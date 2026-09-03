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#Roman jeunesse

La vie devant

Amélie Antoine, Juliette Fournier, Jean-Gaël Deschard

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Les deux chemins de vie d'une jeune fille après la Seconde Guerre mondiale. Retrouvez Hannah, la bouleversante héroïne de 1096 jours, le roman d'Amélie Antoine. En 1948, la France veut oublier la guerre et regarder vers l'avenir. Moi, Hannah, dix-neuf ans, je cherche encore comment vivre avec le passé. Le 11 septembre 1942, au moment de monter dans le train pour Auschwitz, mes parents ont dû faire un choix impossible : décider ou non de nous confier, mon frère Zelig et moi, à un cheminot qui proposait de nous aider. C'est comme si nos vies s'étaient jouées à pile ou face. Pile : Zelig et moi avons survécu, cachés à la campagne. Notre père, rescapé d'Auschwitz, garde en lui un terrible secret. Face : Papa et moi avons perdu toute notre famille. Comment vivre sans eux ? Et si nous pouvions tout recommencer ailleurs ?

Par Amélie Antoine, Juliette Fournier, Jean-Gaël Deschard
Chez Syros

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Auteur

Amélie Antoine, Juliette Fournier, Jean-Gaël Deschard

Editeur

Syros

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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La vie devant

Amélie Antoine, Juliette Fournier, Jean-Gaël Deschard

Paru le 17/09/2026

256 pages

Syros

9,95 €

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