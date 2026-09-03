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#Imaginaire

Une saison sauvage

Jérôme Leroy

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Le retour au polar ados de Jérôme Leroy. Charlie habite une villa luxueuse avec vue sur mer. Il a peur que le monde sombre dans le chaos à cause du climat, alors il écrit des poèmes et rejoint un groupe écologiste radical. Alba vit aux 800, un quartier aux mains des narcotrafiquants, sur les hauteurs de la ville. Elle rêve de partir, après le bac, pour se donner la chance d'un avenir meilleur. Charlie est envoyé aux 800 pour des travaux d'intérêt général après une action militante. Au même moment, le meurtre d'un narcotrafiquant enflamme le quartier. Alors qu'une guerre éclate entre gangs rivaux, Alba noue un pacte désespéré pour protéger les siens... C'est l'histoire de deux adolescents qui refusent la cruauté du monde, et dont les routes vont se rencontrer.

Par Jérôme Leroy
Chez Syros

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Auteur

Jérôme Leroy

Editeur

Syros

Genre

Suspense

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Une saison sauvage

Jérôme Leroy

Paru le 03/09/2026

304 pages

Syros

16,95 €

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