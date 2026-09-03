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Miami

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Maisons Art déco de South Beach, palmiers d'Ocean Drive, fresques street art de Wynwood, gratte-ciel de Brickell, gargotes et cafés de Little Havana, jardins luxuriants de Coral Gables, rooftops et galeries d'art, échappée vers les Everglades ou l'archipel des Keys : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes. - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Miami et vous en dévoilent les secrets. - Des idées pour découvrir la ville autrement, des bons plans et des balades loin des foules. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.

Par Guides Gallimard, Collectifs
Chez Gallimard Loisirs

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Auteur

Guides Gallimard, Collectifs

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

USA - Floride

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Miami

Guides Gallimard, Collectifs

Paru le 10/09/2026

64 pages

Gallimard Loisirs

10,99 €

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