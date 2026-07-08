Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

La légende des airimandres

Lily Berlin Dodd

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le jour de son douzième anniversaire, la vie d'Eva bascule : elle découvre que le bijou qu'elle vient de s'offrir n'est autre qu'un oeuf d'airimandre. Le royaume a toujours fait croire à ses habitants que ces dangereuses créatures ailées ont disparu depuis des siècles. Pourtant, Eva détient la preuve de leur existence. Très vite, elle devient la cible de l'Union des Voleurs, qui veut récupérer l'oeuf par tous les moyens. Cendre, leur plus jeune membre, est sur les traces de la jeune fille. Mais quand l'oeuf fusionne avec la main d'Eva, Cendre est obligé de faire équipe avec elle... Que signifie le retour des airimandres pour le royaume ?

Par Lily Berlin Dodd
Chez Hachette

|

Auteur

Lily Berlin Dodd

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La légende des airimandres par Lily Berlin Dodd

Commenter ce livre

 

La légende des airimandres

Lily Berlin Dodd trad. Charlotte Faraday

Paru le 08/07/2026

380 pages

Hachette

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017326427
9782017326427
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.