La dernière braise

Le jour de son douzième anniversaire, la vie d'Eva bascule : elle découvre que le bijou qu'elle vient de s'offrir n'est autre qu'un oeuf d'airimandre. Le royaume a toujours fait croire à ses habitants que ces dangereuses créatures ailées ont disparu depuis des siècles. Pourtant, Eva détient la preuve de leur existence. Très vite, elle devient la cible de l'Union des Voleurs, qui veut récupérer l'oeuf par tous les moyens. Cendre, leur plus jeune membre, est sur les traces de la jeune fille. Mais quand l'oeuf fusionne avec la main d'Eva, Cendre est obligé de faire équipe avec elle... Que signifie le retour des airimandres pour le royaume ?