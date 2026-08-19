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Bagnard de Guerre

Philippe Pelaez, Francis Porcel

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On ne mourait pas au bagne, on y agonisait indéfiniment. Après ses déboires dans les tranchées, Ferdinand Tirancourt se retrouve au bagne de Cayenne pour y purger une peine qui, comme celle des autres insoumis dont il va partager le quotidien, sera longue et définitive. Envoyé au terrible camp forestier de Charvein, réservé aux fortes têtes, il est pris en grippe par un surveillant qui prend un plaisir pervers à le harceler. Pourtant, ce n'est pas ce qui inquiète le plus Ferdinand ; c'est cet autre prisonnier, étrange et silencieux, qui semble épier le moindre de ses gestes.

Par Philippe Pelaez, Francis Porcel
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Philippe Pelaez, Francis Porcel

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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Bagnard de Guerre

Philippe Pelaez, Francis Porcel

Paru le 19/08/2026

72 pages

Bamboo Editions

9,90 €

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