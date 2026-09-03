Guide de soudage automatique et mécanisé

Ce guide pratique, fruit de 30 ans d'expérience chez EDF, COMEX Nucléaire et Westinghouse, transmet des savoir-faire critiques aux ingénieurs et techniciens soudeurs. Dans les industries à haut risque (nucléaire, sous-marin, espaces confinés), la rupture d'une soudure n'est pas une option. L'automatisation du soudage s'impose pour garantir répétabilité traçable, robustesse et sécurité, tout en optimisant coûts et empreinte environnementale. Ce guide pratique, fruit de 30 ans d'expérience chez EDF, COMEX Nucléaire et Westinghouse, transmet des savoir-faire critiques aux ingénieurs et techniciens soudeurs. L'auteur détaille les techniques TIG orbitales (autogène, fil froid/chaud, insert fusible), les modes de progression (360° orbitale, double verticale), les paramètres essentiels (pulsé CC/CA, chaîne AVC) et compare les pratiques des grands industriels. L'ouvrage propose un focus unique sur le soudage auto-adaptatif et l'apport de l'IA. Un outil de référence durable, pour les ingénieurs IWE/IWT/IWS, responsables maintenance nucléaire, concepteurs de machines spéciales, afin de maîtriser ces technologies critiques et anticiper les défis industriels de demain.