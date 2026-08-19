Nos Coeurs de Chats Tome 2

Deux collègues se retrouvent après le travail et découvrent leur vraie nature auprès des chats Mamoru Kitaôji est la coqueluche de son entreprise, tant et si bien que tout le monde l'appelle le Prince des commerciaux. Tout semble l'opposer à Kurone, employée aux Affaires générales, connue pour son mutisme et son habitude de travailler en solitaire. S'occuper des chats harets au parc près du bureau leur a permis de briser la glace et de sympathiser, mais ils préfèrent éviter que leur nouvelle relation amicale s'ébruite au bureau. Un jour, ils vont faire des courses pour fabriquer une nouvelle maisonnette aux chats, l'ancienne étant tombée en ruine. Sur le chemin du retour, alors qu'ils viennent de partager un moment très complice à deux, quelqu'un les aperçoit et prend une photo volée...