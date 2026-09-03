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L'électroneuromyographie au quotidien

Philippe Petiot, Jean-Philippe Camdessanché

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Un guide pratique axé sur l'électroneuromyographie (ENMG) pratiquée au quotidien. Cet ouvrage, conçu comme un guide synthétique très "visuel" , décrit de façon simple et pratique les techniques et stratégies pour l'exploration fonctionnelle des nerfs et des muscles. Richement illustré, d'environ 200 photos et 20 vidéos, tout en couleurs, il aborde l'essentiel des connaissances nécessaires à tout praticien pratiquant l'ENMG. Comment ? pourquoi ? dans quelles situations cliniques explorer ? sans oublier les "trucs et astuces" qui permettent d'éviter écueils et pièges et de détecter les contre-indications. Philippe Petiot et Jean-Philippe Camdessanché participent depuis de nombreuses années aux différentes réunions et congrès nationaux ou internationaux sur l'ENMG et animent des ateliers, des formations régionales, nationales ou internationales. Ils ont proposé des documents de formation sur support numérique et d'innombrables présentations didactiques sur l'ENMG. Ils organisent en duo plusieurs fois par an des séances de formation pratique en petit groupe avec démonstration pratique sur l'appareil d'ENMG (Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Chambéry, Annecy, Montpellier, Ile de la Réunion, Algérie, Maroc, etc.)

Par Philippe Petiot, Jean-Philippe Camdessanché
Chez Doin Editions

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Auteur

Philippe Petiot, Jean-Philippe Camdessanché

Editeur

Doin Editions

Genre

Neurologie

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L'électroneuromyographie au quotidien

Philippe Petiot, Jean-Philippe Camdessanché

Paru le 17/09/2026

Doin Editions

40,00 €

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