Shiba Inu Rooms Tome 3

Une comédie aussi chahuteuse et duveteuse que précieuse ! Suite à une crise de panique de Muu, Kôri remarque que le linge étendu à l'étage du dessus est sur le point de s'envoler. Il s'agit de l'appartement de la mystérieuse voisine au masque de chien. Lorsque Kôri va sonner timidement à l'interphone, elle est loin d'imaginer qui est celle qui se cache derrière ce masque... Muu va également rencontrer le père de Kôri pour la première fois ! Ce dernier est d'un naturel peureux, mais finalement, sa discussion avec Muu va prendre un tournant inattendu... Tout le monde fond devant l'adorable Muu ! Une comédie aussi chahuteuse et duveteuse que précieuse !