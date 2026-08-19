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Shiba Inu Rooms Tome 3

Esu Oomori

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Une comédie aussi chahuteuse et duveteuse que précieuse ! Suite à une crise de panique de Muu, Kôri remarque que le linge étendu à l'étage du dessus est sur le point de s'envoler. Il s'agit de l'appartement de la mystérieuse voisine au masque de chien. Lorsque Kôri va sonner timidement à l'interphone, elle est loin d'imaginer qui est celle qui se cache derrière ce masque... Muu va également rencontrer le père de Kôri pour la première fois ! Ce dernier est d'un naturel peureux, mais finalement, sa discussion avec Muu va prendre un tournant inattendu... Tout le monde fond devant l'adorable Muu ! Une comédie aussi chahuteuse et duveteuse que précieuse !

Par Esu Oomori
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Esu Oomori

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

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Shiba Inu Rooms Tome 3

Esu Oomori trad. Arnaud Delage

Paru le 19/08/2026

192 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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