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#Polar

le clochard de Wall Street

Fabrice Meddour, Stéphane Piatzszek

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Quand la haute société croise la liberté des rails... New York, 1883. Newland Arrow a grandi. Fils d'un puissant banquier de Wall Street, tout semble le destiner à la vie qu'on a choisie pour lui. Pourtant, il disparaît régulièrement sur les routes et les voies ferrées. Sous le nom d'Arizona Joe en hommage à l'homme qui lui a révélé cette autre Amérique il retrouve les hoboes, les combats de boxe clandestins et une liberté qu'aucune fortune ne peut acheter. Mais entre les ambitions de son père et les grandes compagnies qui façonnent le pays, Newland est rattrapé par un monde qu'il n'a jamais vraiment quitté. Peut-il encore échapper à son héritage ?

Par Fabrice Meddour, Stéphane Piatzszek
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Fabrice Meddour, Stéphane Piatzszek

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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le clochard de Wall Street

Fabrice Meddour, Stéphane Piatzszek

Paru le 19/08/2026

64 pages

Bamboo Editions

15,90 €

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