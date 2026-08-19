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#Album jeunesse

La piscine

Elo

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Avant le bain on va sous l'ampoule, la douche ou le râteau ? Pour regarder sous l'eau on met les oranges, rien ou des solaires ? Elo s'amuse et se renouvelle, et nous avec elle : elle reprend le principe de la série ludique et innovante Bien rangés, en le rendant accessible aux plus petits. Le format est plus intime, le nombre de tours de la roue a été réduit, mais l'invitation à jouer et explorer le monde est tout aussi stimulante. La roue permet de valider (ou non) quatre possibilités, tandis que le sujet (objet ou personnage) est présenté en gros plan unique. Avec, comme toujours chez Elo, des couleurs vives et singulières et des formes interprétées aisément reconnaissables, qu'on s'amusera à nommer avec le bébé.

Par Elo
Chez Sarbacane Editions

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Auteur

Elo

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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La piscine

Elo

Paru le 19/08/2026

10 pages

Sarbacane Editions

12,90 €

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