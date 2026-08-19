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Femme au volant, force au tournant !

Julie Guillem, Louise Pluyaud

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Papy Roulot accompagne sa petite-fille au karting. Pour l'encourager à se mesurer aux garçons, et assumer sa place sur le circuit, il l'emmène à la rencontre des femmes qui ont marqué, et continuent de faire avancer, l'histoire de l'automobile. C'est l'occasion pour la jeune pilote de découvrir les exploits de la pionnière Bertha Benz, de l'aventurière Aloha Wanderwell, de l'intrépide pilote Michèle Mouton, et de bien d'autres encore ! Un documentaire passionnant et moteur d'inspiration pour toutes les générations.

Par Julie Guillem, Louise Pluyaud
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Julie Guillem, Louise Pluyaud

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

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Femme au volant, force au tournant !

Julie Guillem, Louise Pluyaud

Paru le 19/08/2026

32 pages

Sarbacane Editions

16,90 €

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