Femme au volant, force au tournant !

Papy Roulot accompagne sa petite-fille au karting. Pour l'encourager à se mesurer aux garçons, et assumer sa place sur le circuit, il l'emmène à la rencontre des femmes qui ont marqué, et continuent de faire avancer, l'histoire de l'automobile. C'est l'occasion pour la jeune pilote de découvrir les exploits de la pionnière Bertha Benz, de l'aventurière Aloha Wanderwell, de l'intrépide pilote Michèle Mouton, et de bien d'autres encore ! Un documentaire passionnant et moteur d'inspiration pour toutes les générations.