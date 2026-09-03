Mort en 1926 à l'âge de quatre-vingt-six ans, Claude Monet nous a laissé une oeuvre immense comptant près de deux mille peintures. Mais qu'ont en commun ses Femmes au jardin de 1866 et les Nymphéas peintes à la veille de sa mort ? Leur auteur, justement : c'est en retraçant la vie de Monet que la cohérence et l'intégrité de son oeuvre font sens. Comment ce jeune homme, monté à Paris tel un Rastignac des arts, s'éloigne progressivement du monde agité des salons et du Salon pour trouver rythme et environnement qui lui conviennent dans son extraordinaire jardin de Giverny. Là, Monet qui se déclare rétif à toute discipline cultive sa peinture en toute autonomie, pour lui-même et pour la peinture elle-même, créant une oeuvre dont l'audace, l'indépendance et la modernité ne cessent de nous interroger.