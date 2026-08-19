Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Les makis cocos et le kolala

Christine Beigel, Guillaume Bracquemond

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trois adorables petits makis vivent dans un arbre auprès de leur maman. Ce jour-là, un intrus fait irruption : un kolala à moitié endormi, à qui Mamaki semble décidée à trouver une place. Mais les trois makis voient ce nouvel arrivant d'un mauvais oeil et vont tout faire pour s'en débarrasser. Christine Beigel campe avec talent une famille de makis immédiatement attachante. Langue savoureuse, dialogues rythmés, humour réjouissant ; Les makis kokos et le kolala est un vrai plaisir de lecture à voix haute ! Pour personnifier ces trois petits lémuriens et leur maman, Guillaume Bracquemond allie douceur et malice. Les lecteurs auront plaisir à retrouver leurs nouveaux amis, avec leurs yeux expressifs et leurs jolies queues rayées.

Par Christine Beigel, Guillaume Bracquemond
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Christine Beigel, Guillaume Bracquemond

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les makis cocos et le kolala par Christine Beigel, Guillaume Bracquemond

Commenter ce livre

 

Les makis cocos et le kolala

Christine Beigel, Guillaume Bracquemond

Paru le 19/08/2026

32 pages

Sarbacane Editions

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040807568
9791040807568
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.