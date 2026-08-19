Les makis cocos et le kolala

Trois adorables petits makis vivent dans un arbre auprès de leur maman. Ce jour-là, un intrus fait irruption : un kolala à moitié endormi, à qui Mamaki semble décidée à trouver une place. Mais les trois makis voient ce nouvel arrivant d'un mauvais oeil et vont tout faire pour s'en débarrasser. Christine Beigel campe avec talent une famille de makis immédiatement attachante. Langue savoureuse, dialogues rythmés, humour réjouissant ; Les makis kokos et le kolala est un vrai plaisir de lecture à voix haute ! Pour personnifier ces trois petits lémuriens et leur maman, Guillaume Bracquemond allie douceur et malice. Les lecteurs auront plaisir à retrouver leurs nouveaux amis, avec leurs yeux expressifs et leurs jolies queues rayées.