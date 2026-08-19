The Superior Spider-Man

Pendant un temps, le Docteur Octopus a été Spider-Man... et il n'a pas dit son dernier mot. Otto Octavius enfile de nouveau le costume du Tisseur pour prouver qu'il est un Spider-Man supérieur ! Et cela ne sera pas une mince affaire car le passé d'Octopus revient le hanter. Qui est donc Supernova ? Deux auteurs qui tiennent une place à part dans le coeur des fans de Spidey sont aux rênes de cette saga complète qui met le Docteur Octopus à l'honneur : Dan Slott, auteur d'une des périodes du personnage les plus saluées par la critique, et Mark Bagley, qui a dessiné quasiment tous les épisodes de la première série Ultimate Spider-Man !