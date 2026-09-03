Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Agrégat

Nassim Kezoui

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jeanne, Eric et Abdallah sont adolescents quand ils forment un groupe de musique : Les Pirouettes Cacahuètes. Ils voulaient fabriquer du son, une matière sauvage pour contrer l'effondrement annoncé, mais jamais le trio n'aurait imaginé alimenter une révolution à venir. Des années plus tard, tandis qu'un groupe terroriste est sur le point de passer l'assaut de La Citadelle, les trois adolescents devenus adultes se demandent s'ils doivent empêcher ou consentir à cet attentat. C'était hier, c'est aujourd'hui, la fin du monde n'a pas eu lieu, la fin du monde continue, alors cherchons parmi les traces restantes l'instant où tout a commencé. Après son premier roman Ossature (paru en 2022), Nassim Kezoui confirme sa virtuosité. Avec une galerie de personnages fascinants, des dialogues hilarants et d'une vitalité phénoménale,? vivez l'aventure foisonnante et déjantée d'une bande d'adolescents qui confrontent une modernité inquiétante. Agrégat, c'est du romanesque virevoltant à David Foster Wallace et Thomas Pynchon ? ; c'est à la fois tendre, délirant, sincère, explosif, politique, émouvant. Tout simplement jouissif ? !

Par Nassim Kezoui
Chez Les Editions du Panseur

|

Auteur

Nassim Kezoui

Editeur

Les Editions du Panseur

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Agrégat par Nassim Kezoui

Commenter ce livre

 

Agrégat

Nassim Kezoui

Paru le 03/09/2026

456 pages

Les Editions du Panseur

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490834334
9782490834334
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.