Jeanne, Eric et Abdallah sont adolescents quand ils forment un groupe de musique : Les Pirouettes Cacahuètes. Ils voulaient fabriquer du son, une matière sauvage pour contrer l'effondrement annoncé, mais jamais le trio n'aurait imaginé alimenter une révolution à venir. Des années plus tard, tandis qu'un groupe terroriste est sur le point de passer l'assaut de La Citadelle, les trois adolescents devenus adultes se demandent s'ils doivent empêcher ou consentir à cet attentat. C'était hier, c'est aujourd'hui, la fin du monde n'a pas eu lieu, la fin du monde continue, alors cherchons parmi les traces restantes l'instant où tout a commencé. Après son premier roman Ossature (paru en 2022), Nassim Kezoui confirme sa virtuosité. Avec une galerie de personnages fascinants, des dialogues hilarants et d'une vitalité phénoménale,? vivez l'aventure foisonnante et déjantée d'une bande d'adolescents qui confrontent une modernité inquiétante. Agrégat, c'est du romanesque virevoltant à David Foster Wallace et Thomas Pynchon ? ; c'est à la fois tendre, délirant, sincère, explosif, politique, émouvant. Tout simplement jouissif ? !