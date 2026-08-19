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Les âmes damnées et le baiser du crépuscule

Carissa Broadbent

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Mische a fait le sacrifice ultime pour sauver ceux qu'elle aime - et a plongé le monde dans une nuit éternelle. Aujourd'hui, emprisonné par les divinités vengeresses, Asar cherche désespérément à la retrouver. Lorsqu'une déesse leur offre un ultime chemin vers la rédemption - et un retour l'un vers l'autre - Asar et Mische se lancent dans une mission extraordinaire. Ensemble, ils doivent s'emparer du pouvoir du dieu de la mort afin qu'Asar puisse réaliser l'impossible : accéder à la véritable divinité. Leur voyage les mènera à travers les royaumes des mortels et des immortels, aux côtés de vieux amis et d'ennemis impitoyables. Mais alors que le monde souterrain est au bord de l'effondrement et que les dieux se préparent à la guerre, Asar et Mische doivent décider ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour avoir le pouvoir de défier la mort. Dans ce jeu de dieux vengeurs et de trahisons anciennes, il y a des dettes que même l'amour ne peut pas rembourser.

Par Carissa Broadbent
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Carissa Broadbent

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Les âmes damnées et le baiser du crépuscule

Carissa Broadbent

Paru le 26/08/2026

MXM Bookmark

29,99 €

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