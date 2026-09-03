Alors que la santé mentale s'impose comme un enjeu majeur du monde du travail, Philippe Rodet met en lumière un dispositif aussi simple qu'essentiel : les Bienveilleurs. Formés pour repérer les signaux de détresse psychologique, ils accompagnent leurs collègues fragilisés par le stress, la dépression ou le burn-out. En plus de prévenir l'isolement et la dégradation de la santé de la personne, l'action des Bienveilleurs contribue à restaurer le lien et à soutenir l'entreprise dans son ensemble. L'ouvrage explique concrètement les mécanismes du stress, de la dépression et du burn-out, ainsi que les moyens d'identifier ces troubles. Comprendre, guider, orienter : tels sont les rôles du Bienveilleur. De nombreux témoignages émaillent le livre et attestent des bienfaits liés à la mise en oeuvre de ce dispositif. C'est ce chemin vers l'entraide et la réussite que Philippe Rodet vous invite à emprunter. "Agir sur la santé mentale est donc à la fois bon pour la santé des collaborateurs et pour la santé de l'entreprise" affirme Jean-Denis Combrexelle, le préfacier de l'ouvrage. "A travers ce livre, [Philippe Rodet] nous invite non seulement à comprendre, mais surtout à agir : à devenir, chacun à notre échelle, les artisans d'un monde plus juste, plus respectueux, plus humain" ajoute Philippe Banyols dans son avant-propos.