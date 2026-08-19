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Dans l'atelier de Léopold Sédar Senghor

Claire Riffard

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Senghor ne se contentait pas d'écrire ses poèmes : il les "striquait" à la manière d'un tisserand. Dans cet ouvrage, Claire Riffard nous ouvre les portes de l'atelier de l'écrivain, entendu au sens large comme "l'ensemble des lieux investis et des matériaux rassemblés en vue de l'écriture" . Les lieux, ce livre prend le temps de nous les faire arpenter : depuis les bibliothèques parisiennes jusqu'aux résidences présidentielles de Dakar, en passant par la maison normande de Verson où l'auteur finit ses jours. Quant aux matériaux, ils sont le fruit d'un double héritage - celui d'une bibliothèque occidentale savamment constituée par Senghor et celui, immatériel, des récits oraux de son enfance sérère. En s'appuyant sur des archives dispersées entre trois continents, des correspondances inédites et des témoignages de proches du poète-président, Claire Riffard éclaire avec richesse et précision la genèse de l'oeuvre de Senghor.

Par Claire Riffard
Chez Hermann

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Auteur

Claire Riffard

Editeur

Hermann

Genre

Critique Poésie

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Dans l'atelier de Léopold Sédar Senghor

Claire Riffard

Paru le 16/09/2026

250 pages

Hermann

22,00 €

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