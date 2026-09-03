Jolis pulls d'hiver en jacquard

Des pulls douillets pour rester au chaud en duo Dès les premiers frimas, on cherche le réconfort dans l'épaisseur d'un pull, dans la douceur d'une laine, dans la chaleur retenue près du corps. Les modèles réunis ici sont pensés pour savourer les mois d'automne et d'hiver en toute sérénité. Chaque pull est proposé en deux versions, adulte et enfant, avec des variantes de couleurs pour former 6 duos irrésistibles. Les tricots sont unisexes et le choix de tailles est vaste : du 4 ans jusqu'au 4XL ! La première partie du livre rassemble les indispensables : choix du matériel et du fil, découverte du jacquard, apprentissage en photos des techniques de base. La seconde réunit les patrons, conçus sur une même structure afin de laisser place au plaisir. Pour s'initier en douceur au jacquard, tricoter un pull en circulaire est la meilleure option !