J'entends un nouveau monde

Londres, 1958 : une époque de rock'n'roll, d'émeutes et de changement. Dennis Knuckleyard a laissé au passé ses aventures dans le Grand Quand. Durant neuf ans, il a évité de penser à cette version alternative de Londres peuplée de terrifiantes merveilles... jusqu'au jour où une clé qu'il a secrètement rapportée de là-bas vient lui rappeler ses précédentes mésaventures. Mais lorsque Dennis se sépare de la clé, les pouvoirs de celle-ci se réveillent, attirant des créatures occultes et mythiques et déclenchant de violentes émeutes à Notting Hill. Pire encore, Grace Shilling, son premier amour, est contrainte de se rendre dans le Grand Quand pour enquêter sur d'étranges phénomènes affectant les deux villes. Afin de protéger Grace, Dennis la suit ; mais une fois là-bas, il découvre que cet abîme surnaturel ne les laissera pas repartir si facilement. Ensemble, ils devront se battre pour rétablir l'équilibre dans tous les univers - sous peine d'y laisser la peau, et leur amour. Dans un monde imaginaire d'une richesse spectaculaire animé par la prose débridée d'Alan Moore, un audacieux récit mêlant meurtre, chaos et magie qui s'inscrit dans la formidable saga Long London. " Extraordinaire. Le fantastique à son plus haut niveau, capable de nous montrer des réalités au delà de notre expérience. " Susanna Clarke " L'un des grands esprits littéraires de sa génération. " Rolling Stone