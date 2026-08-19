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#Roman francophone

Une réponse

Iris Brey

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Au moment même où elle devient mère, à 35 ans, la narratrice quitte l'hétérosexualité. Le lesbianisme apparaît comme une réponse, à ce qu'on lui a appris à aimer, mais aussi à la culture du viol. Au fil de ce récit littéraire, Iris Brey esquisse une autre voie pour le désir, un chemin où il pourrait s'amplifier, pour aller vers un élan, un souffle libérateur. Des pages lucides et lumineuses, empreintes d'espoir et de sensibilité, dans lesquelles l'autrice navigue d'une émotion à une autre, de Marguerite Duras à Chantal Akerman, d'une salle d'accouchement à la plage d'une île grecque. Une expérience de lecture d'une intensité rare.

Par Iris Brey
Chez Liens qui libèrent (Les)

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Auteur

Iris Brey

Editeur

Liens qui libèrent (Les)

Genre

Littérature française

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Iris Brey

Paru le 19/08/2026

224 pages

Liens qui libèrent (Les)

16,00 €

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