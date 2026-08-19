Au moment même où elle devient mère, à 35 ans, la narratrice quitte l'hétérosexualité. Le lesbianisme apparaît comme une réponse, à ce qu'on lui a appris à aimer, mais aussi à la culture du viol. Au fil de ce récit littéraire, Iris Brey esquisse une autre voie pour le désir, un chemin où il pourrait s'amplifier, pour aller vers un élan, un souffle libérateur. Des pages lucides et lumineuses, empreintes d'espoir et de sensibilité, dans lesquelles l'autrice navigue d'une émotion à une autre, de Marguerite Duras à Chantal Akerman, d'une salle d'accouchement à la plage d'une île grecque. Une expérience de lecture d'une intensité rare.