Journal de Georges Horan-Koiransky 1942-1943

De 1942 à 1943, Georges Koiransky est interné au camp de Drancy. Il réalise des croquis pour saisir sur le vif la vie du camp et des internés et tient un journal. Adaptée de ses écrits, cette BD est un témoignage sincère et poignant de l'internement. Juillet 1942. Arrêté parce que juif, Georges Koiransky est interné à Drancy, camp de transit administré par Vichy. Il y observe la faim, la violence et les déportations. Malgré les risques encourus, il consigne tout par le dessin, seul remède contre l'enfermement et la peur. Ses croquis, ses écrits, récupérés clandestinement par sa femme, deviennent un témoignage unique sur la vie des internés.