365 pensées pour méditer avec les étoiles

Accueillez chaque jour la canalisation qui vous conduira vers la paix intérieure. En cette période terrestre très secouante, ce livre est un ami qui vous reconnectera à vous-même et vous guidera au quotidien. Posé à votre chevet ou glissé dans votre sac, il vous baignera d'une douce énergie empreinte d'Amour et de Lumière, et vous soutiendra sur votre chemin d'éveil. Pour chaque nouvelle journée qui commence, découvrez une guidance puissante, apaisante et concrète qui vous permettra de rester en votre centre, là où règne éternellement la paix et la sérénité. Les 365 pensées quotidiennes de Lena et de ses guides, Pastor et le Collectif, sont un grimoire à la fois sacré et magique. Vous pourrez compléter ces messages par ceux de L'Oracle de l'instant présent, pour une puissante guidance personnalisée. "[Ce livre] sème des graines de paix, de sérénité, de joie, d'Amour, de béatitude, de plénitude, d'harmonie... Il nous rappelle que l'abondance est là autour de nous et qu'il ne tient qu'à nous, individuellement et collectivement, d'avoir l'attitude juste pour y accéder. Il vous accompagne sur le chemin de votre puissance et de votre souveraineté retrouvée". Extrait du livre