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« how do you imagine 2025 ? »

Joseph Rozé

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"HOW DO YOU IMAGINE 2025 ? " est un livre d'artiste fait par Joseph Rozé. Ce projet est né d'un voyage réalisé entre le 20 janvier et le 1er avril 2025 sur la côte Est des Etats-Unis. Durant ce parcours, une centaine de personnes ont accepté de répondre anonymement à une question simple et vertigineuse à la fois : "How do you imagine 2025 ? " Ce projet tente de capter un instant du monde au moment précis où il bascule. 2025 s'annonçait comme une année charnière : un quart de siècle après le passage à l'an 2000, une nouvelle ère semblait s'ouvrir, marquée par des tensions politiques, sociales et culturelles majeures. Le travail débute à Washington le 20 janvier 2025, jour d'investiture de Donald Trump pour son second mandat. Ce point de départ n'est pas anecdotique : il incarne symboliquement un seuil, un déplacement du centre de gravité du monde.

Par Joseph Rozé
Chez ENSBA

|

Auteur

Joseph Rozé

Editeur

ENSBA

Genre

Monographies

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« how do you imagine 2025 ? »

Joseph Rozé

Paru le 19/08/2026

80 pages

ENSBA

35,00 €

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