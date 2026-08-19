Longtemps je me suis caché du bonheur

Une sortie de route comme nous en vivons tous un jour ou l'autre : rupture, accident, deuil... et la vie perd soudain ses contours familiers. Vincent Smetana décide alors de s'enfermer dix jours dans un ancien couvent où se côtoient dans le silence et la prière d'autres vies abîmées, étrangement gracieuses, sous le regard d'un chat désinvolte peut-être plus concerné qu'il n'y paraît. Dix jours pour mâcher une à une les dix paroles qu'on nous transmet sous le nom impropre de commandements, dix jours pour " laisser la chose cachée sortir son museau hors du papier " . Il en va alors de sa vie, et du même coup de la nôtre : faire de ces paroles un pain quotidien pour retrouver la parole, balbutier des prières, fraterniser avec d'autres errants et traverser nos déserts. Vincent Smetana taille les dix commandements dans une poésie à ras de terre, déjouant à la fois les impasses d'une religion que la vie n'irrigue plus et le hors-sol d'une poésie édulcorée. Un texte fort dans une langue incisive et sensible pour ne pas nous cacher plus longtemps du bonheur.