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La Corriveau

Gabriel Thériault

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Les contes de notre enfance revisités... pour nourrir tous nos cauchemars ! Une YouTubeuse qui connaît un grand succès grâce à ses vidéos sur les pires tortures de l'histoire. Un tueur qui s'en inspire et les met en scène au sein d'une cave sordide. Un père qui se réfugie dans le sanctuaire d'un passé heureux pour oublier l'horreur. Des suppliciés qui agonisent sous les yeux de spectateurs impuissants. Cette sinistre réécriture de l'histoire de Marie-Josephte Corriveau, sorcière coupable des meurtres de ses sept maris selon la légende, transforme et modernise cette figure emblématique. Derrière les écrans, une nouvelle sorte d'enfermement expose tout un chacun aux regards cruels de la foule.

Par Gabriel Thériault
Chez Editions Contre-Dires

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Auteur

Gabriel Thériault

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Terreur

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La Corriveau

Gabriel Thériault

Paru le 03/09/2026

212 pages

Editions Contre-Dires

14,90 €

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