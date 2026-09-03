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#Roman francophone

Amphibienne

Emmelene Landon

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Journal d'amitié magnifique, Amphibienne d'Emmelene Landon est le récit, par-delà le traumatisme et l'amputation, d'une célébration du vivant. Un texte formidable et envoûtant. En escale à Nouméa, Emmie, écrivaine de marine et peintre, rencontre Phuong, professeure de français et nageuse invétérée ; une amphibienne. C'est un coup de foudre amical. Emmie rentre à Paris où elle vit et où est installé son atelier. Une correspondance aux airs de journal d'amitié se dessine au fil des pages. Les deux femmes discutent de leur rapport à la mer : Emmie a eu l'occasion d'entreprendre de longues navigations et l'océan est omniprésent dans son art, tandis que Phuong y voit un lieu de ressource. Elles évoquent aussi leur relation au vivant, à la Nature, à la création... Une date vient brusquement interrompre le cours de leurs échanges : le 29 janvier 2023, Phuong est attaquée par un requin. Elle survit à ce qu'elle tient à appeler "l'accident', mais son état est critique. Transportée en Australie pour être soignée, elle entame une longue période de reconstruction. Leur compagnonnage se poursuit dans une forme de quiétude inespérée, sans jamais que cette force de vie tombe dans l'écueil de la résilience. Vibrant, presque incantatoire, Amphibienne est une célébration de l'élan vital et de l'amitié

Par Emmelene Landon
Chez Editions du sous-sol

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Auteur

Emmelene Landon

Editeur

Editions du sous-sol

Genre

Littérature française

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Amphibienne

Emmelene Landon

Paru le 03/09/2026

160 pages

Editions du sous-sol

19,00 €

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