Empire of Royals Tome 2

Depuis la mort de sa meilleure amie, Juliet vit en recluse, asphyxiée par son agoraphobie. Chaque jour, elle doit lutter pour atteindre la librairie new-yorkaise où elle travaille. Mais son existence millimétrée bascule le soir où un homme y fait irruption. Il dit s'appeler Romeo et avoir besoin de se cacher quelques heures. Et peu à peu, il finit par entrer dans sa vie. Auprès de lui, Juliet reprend confiance en elle et se sent capable de repousser ses limites. Elle ignore encore que ce soi-disant homme d'affaires est en réalité le bras droit de la mafia italienne... Un homme éminemment dangereux, dont les ennemis guettent la moindre faiblesse. Alors que Romeo lutte contre sa fascination pour cette femme si vulnérable, le piège se referme. Pour la protéger, il devra bientôt faire un choix déchirant : l'initier à son enfer, ou la laisser partir, au risque de la détruire.