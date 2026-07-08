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#Imaginaire

Ashley et le Trickster

Yan Plante

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L'ambition est la lanterne qui guide l'individu vers sa destinée. (phrase a mettre au centre de la 4e en haute de la page) Dans un monde où la magie se mêle aux ombres et aux illusions, Ashley n'est pas une héroïne comme les autres : mercenaire, elle avance seule, guidée par ses propres règles. Curieuse, déterminée, parfois imprudente, elle se retrouve entraînée dans une aventure qui dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Lorsqu'elle croise la route du Trickster, une entité insaisissable, à la fois fascinante et dangereuse, tout bascule. Entre mensonges, énigmes et pouvoirs mystérieux, Ashley devra apprendre à distinguer le vrai du faux... au risque de s'y perdre elle-même. Mais comment échapper à quelqu'un qui manipule la réalité à sa guise ? Entre fantasy et suspense, Ashley et le Trickster vous plonge dans un univers envoûtant où chaque choix a un prix, et où la vérité est peut-être la plus grande des illusions.

Par Yan Plante
Chez Editions Persée

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Auteur

Yan Plante

Editeur

Editions Persée

Genre

Fantastique

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Ashley et le Trickster

Yan Plante

Paru le 08/07/2026

Editions Persée

22,50 €

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Scannez le code barre 9782823141290
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