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Two F/Aced Tamon Tome 13

Yuki Shiwasu

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"En fin de compte, rien que de croiser son regard me rend incroyablement heureux". Malgré quelques contretemps, Tamon a pu fêter l'anniversaire d'Utage. De son côté, Sakuri, qui a complètement raté le coche, invite Utage chez elle ? Ce volume comprend également l'épisode où Keito rend visite à ses parents, celui consacré à Natsuki et Asuka, ainsi que celui où Rintaro est à l'université ! "Kinoshita-san... moi j'ai des sentiments pour Kinoshita-san" Un 13e tome riche en rebondissements F/ACE et où l'histoire entre Utage et Tamon évolue - Résumé provisoire -

Par Yuki Shiwasu
Chez Kazé Editions

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Auteur

Yuki Shiwasu

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shojo/fille

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Two F/Aced Tamon Tome 13

Yuki Shiwasu

Paru le 19/08/2026

Kazé Editions

7,15 €

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9782820355614
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