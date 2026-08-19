Two F/Aced Tamon Tome 13

"En fin de compte, rien que de croiser son regard me rend incroyablement heureux". Malgré quelques contretemps, Tamon a pu fêter l'anniversaire d'Utage. De son côté, Sakuri, qui a complètement raté le coche, invite Utage chez elle ? Ce volume comprend également l'épisode où Keito rend visite à ses parents, celui consacré à Natsuki et Asuka, ainsi que celui où Rintaro est à l'université ! "Kinoshita-san... moi j'ai des sentiments pour Kinoshita-san" Un 13e tome riche en rebondissements F/ACE et où l'histoire entre Utage et Tamon évolue - Résumé provisoire -