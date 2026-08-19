Magical Revolution - La princesse réincarnée et la jeune prodige Tome 8

Le "pacte avec les esprits" , miracle à l'origine de la fondation du royaume de Palettia. Yufi, une jeune fille de haute naissance et surdouée, affirme vouloir renoncer à sa condition humaine pour honorer le Pacte des Esprits et succéder au trône à la place d'Anis, la princesse réincarnée. C'était une décision prise pour libérer Anis, mais l'héritage du trône était le seul soutien dont disposait Anis, incapable d'utiliser la magie, en tant que membre de la famille royale... Bien qu'elles aient échangé leurs sentiments à travers le dialogue, les négociations ont échoué. Afin de faire valoir leurs volontés respectives, elles décident de trancher par un duel. C'est précisément parce qu'elles tiennent l'une à l'autre qu'il y a des choses sur lesquelles elles ne peuvent pas céder. Le rideau se lève sur le premier et le plus grand combat entre Anis et Yufi ! - Résumé provisoire -