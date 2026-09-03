Au printemps 1939, la famille Kurc fait de son mieux pour mener une vie normale dans sa ville de Pologne. Halina savoure son histoire d'amour naissante, Jakob prépare son avenir avec Bella, et Mila s'habitue à son nouveau statut de mère sous le regard bienveillant de Nechuma, la matriarche. Mais l'horreur qui s'abat sur l'Europe ne tarde pas à les rattraper. Séparés par six années de conflit, des clubs de jazz de Paris aux plages de Rio de Janeiro, en passant par le goulag sibérien et le ghetto de Varsovie, les Kurc vont traverser la guerre, poussés par une même rage de survivre et l'espoir fou qu'un jour ils seront à nouveau réunis. Inspiré par l'incroyable histoire familiale de l'autrice, Sur les ailes de la chance est un hommage bouleversant au triomphe de l'espoir et de l'amour sur la haine. "Ce premier roman est incroyable de justesse et d'émotions. Ne le manquez surtout pas ! " Ariane Bois, Psychologies Magazine A l'âge de 15 ans, Georgia Hunter a appris qu'elle appartenait à une famille de survivants de l'Holocauste - un véritable choc pour cette jeune Américaine. Son premier roman, Sur les ailes de la chance, est né de la quête qu'elle a menée pour remonter le fil de cette histoire familiale extraordinaire. Fruit d'un vaste et minutieux travail de recherche, ce livre a immédiatement connu un succès international. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Typhaine Ducellier