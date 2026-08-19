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#Roman francophone

Ce qui se joue

Caroline Hinault

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Le Fatum, un mystérieux virus qui s'attaque au langage et provoque l'aphasie, se répand dans la société. Les enseignants sont les premiers frappés. Pour les pouvoirs publics, il y a urgence à enrayer la progression de l'épidémie et à comprendre ce qui se joue particulièrement à l'école. Reverdy, fonctionnaire attaché au cabinet de la ministre, est donc envoyé en observation dans la classe de Monia Boukary, bouillonnante enseignante d'un lycée, berceau du patient zéro. Dans ce texte éblouissant, plein d'humour et de panache, qui joue de toutes les ressources de l'écriture, passant de la prose à la poésie, du roman au théâtre, Caroline Hinault met au coeur de son intrigue la puissance protéiforme du langage. Dans quel monde vivrons-nous si nous ne possédons pas les mots pour le dire, l'imaginer et le comprendre ? Comment se saisir soi-même et construire son rapport à l'autre sans langage ? Quels seront nos liens si nous cessons de tenir parole et détruisons le sens des mots ? Sur ces enjeux brûlants, Caroline Hinault nous emporte avec jubilation dans un roman dont on sort plus éclairé et plus fort.

Par Caroline Hinault
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

Caroline Hinault

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Littérature française

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Ce qui se joue

Caroline Hinault

Paru le 19/08/2026

416 pages

Editions du Rouergue

23,00 €

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