La saga des haller - Tome 3. Le choix de Herta

Allemagne, 1927. Un vent de changement souffle sur la petite boutique de la famille Haller, le coeur battant du village de Dingelbach. Alors que Marthe Haller peine à s'adapter à son époque, ses filles lui réservent encore bien des surprises. Loin du mariage auquel aspirent les femmes de son âge, sa cadette Frieda poursuit une carrière de comédienne sur les planches du théâtre de Bochum, où elle commence à se faire un nom. Ida, l'indomptable benjamine, vit au grand jour sa relation avec Florian et affirme haut et fort ses opinions politiques, au risque de s'attirer des ennuis. Quant à Herta, l'aînée réputée pour son exemplarité, elle se retrouve au coeur d'un terrible scandale... Entre passions, renoncements et secrets, les trois soeurs parviendront-elles à préserver leurs rêves et à trouver leur place dans un monde en plein bouleversement ? Après La Villa aux étoffes, Anne Jacobs dessine une nouvelle saga éblouissante à travers les destins de trois jeunes femmes entre les deux guerres. Anne Jacobs a écrit sous pseudonyme de nombreux romans et sagas historiques. Vendue à plus de 3 millions d'exemplaires, sa série La Villa aux étoffes la propulse au rang d'autrice best-seller, aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger. Traduit de l'allemand par Corinna Gepner