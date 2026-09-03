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#Roman jeunesse

Projet Titan

Christophe Lambert, Guillaume Cribeillet

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Plonger dans un autre monde, progresser niveau par niveau, résoudre des énigmes, acquérir des compétences, affronter des boss... Plus immersif, plus addictif : avec la collection BOOST'UP, le roman d'action entre dans une nouvelle dimension ! Après avoir survécu aux terribles dinosaures-robots de Projet Prédataure, pas de répit pour Max ! Le voici cette fois plongé dans nouveau jeu de réalité virtuelle, Projet Titan. Un bateau gigantesque qui devrait bientôt heurter un iceberg : le terrain de jeu idéal pour affronter une IA de plus en plus machiavélique... De la salle des machines aux eaux glacé de l'Atlantique, Max va devoir progresser niveau par niveau, acquérir des compétences, résoudre bugs et énigmes et... surveiller ses points de vie !

Par Christophe Lambert, Guillaume Cribeillet
Chez Sens dessus dessous

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Auteur

Christophe Lambert, Guillaume Cribeillet

Editeur

Sens dessus dessous

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Projet Titan

Christophe Lambert, Guillaume Cribeillet

Paru le 03/09/2026

144 pages

Sens dessus dessous

12,90 €

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