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Requiem pour Gaza

Joe Sacco, Chris Hedges

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En 2025, Chris Hedges et Joe Sacco se sont rendus en Egypte, dans un camp de réfugiés palestiniens, recueillir les témoignages de familles ayant dû quitter la bande de Gaza à la suite de l'attaque terroriste du 7 octobre 2023 par le Hamas et la riposte israélienne. "Joe Sacco a passé plusieurs mois à Gaza pour ses livres Palestine et Gaza 1956. J'ai couvert Gaza en tant que journaliste pendant sept ans. Tout ce qui nous était familier à Gaza a disparu, transformé en un paysage apocalyptique de béton brisé et de décombres. Mon bureau du New York Times au centre de la ville de Gaza. La pension Marna, rue Ahmed Abd El-Aziz, où après une journée de travail, je buvais le thé avec Margaret Nassar, la vieille dame qui en était la propriétaire, une réfugiée de Safad, dans le nord de la Galilée. Lors de ma dernière visite à la pension Marna, j'ai oublié de rendre la clé de la chambre. La numéro 12. Elle était attachée à un grand ovale en plastique sur lequel était inscrit "Marna House Gaza". La clé se trouve sur mon bureau. La destruction de Gaza n'est pas seulement un crime contre le peuple palestinien. C'est un crime contre notre patrimoine culturel et historique, une atteinte à la mémoire. Nous ne pouvons pas comprendre le présent, en particulier lorsque nous rendons compte de la situation des Palestiniens et des Israéliens, si nous ne comprenons pas le passé". Extrait de la préface de Chris Hedges Chis Hedges est un ancien correspondant de guerre (notamment pour le New York Times), à Sarajevo comme en Irak. Récompensé d'un Prix Pulitzer en 2002, il est reconnu pour ses analyses de la politique américaine comme de celle du Moyen-Orient. La Palestine est au coeur de l'oeuvre de Joe Sacco avec deux livres (Palestine, une nation occupée et Gaza 1956) et un pamphlet : Guerre à Gaza.

Par Joe Sacco, Chris Hedges
Chez Futuropolis Gallisol Editions

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Auteur

Joe Sacco, Chris Hedges

Editeur

Futuropolis Gallisol Editions

Genre

Réalistes, contemporains

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Requiem pour Gaza

Joe Sacco, Chris Hedges

Paru le 19/08/2026

160 pages

Futuropolis Gallisol Editions

24,00 €

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