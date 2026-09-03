La quête de l'Esprit-gardien

Plonger dans un autre monde, progresser niveau par niveau, résoudre des énigmes, acquérir des compétences, affronter des boss... Avec la série LE CYCLE DE CYELLE, le roman d'héroic fantasy entre dans une nouvelle dimension ! Après avoir récupérée sa mémoire, Cyelle est maintenant prête à voler au secours de l'Esprit-Gardien de l'imagination, emprisonné dans une forteresse imprenable. Mais au coeur de cette tour-prison, elle devra déjouer mille ruses pour échapper au terrible Argeôlier... Sans oublier de développer ses compétences, d'enrichir son inventaire, de résoudre des énigmes... et de surveiller ses points de vie !