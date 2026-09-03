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La plume et l'enclume

Nicolas Haverland, Jean Leroy

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"Chevalier poète et roi de plume, Jehan va-t-il parvenir à vaincre le terrible chevalier noir ? ' Dans cette histoire, il y a : Marion, réparatrice d'armures de chevaliers et Jehan, fils de Robert de Saint-Nicolas, duc des Hauts-de-France, chevalier malgré lui... En effet, Jehan n'a d'intérêt que pour la poésie. Mais les rimes ne lui sont malheureusement pas d'une grande utilité dans les combats qu'il doit mener... Marion s'affaire donc à faire au mieux pour ajuster cette armure. Le travail achevé, notre vaillant chevalier part au combat. Un dernier conseil avant de partir : " A la moindre éraflure sur votre armure, il vous en cuira ! " La pression est grande pour notre chevalier poète. D'autant qu'il va devoir défier le chevalier noir. Un chevalier au cuir dur ! Bardé d'une énorme armure impeccable et terrifiante. Les mots s'opposeront à la force des armes... Qui remportera ce terrible duel ?

Par Nicolas Haverland, Jean Leroy
Chez Gulf Stream

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Auteur

Nicolas Haverland, Jean Leroy

Editeur

Gulf Stream

Genre

Aventure

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La plume et l'enclume

Nicolas Haverland, Jean Leroy

Paru le 03/09/2026

48 pages

Gulf Stream

12,00 €

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Scannez le code barre 9782383496342
9782383496342
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