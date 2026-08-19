La procédure pénale est le moteur du procès pénal : maîtrisez ses mécanismes, comprenez ses enjeux, réussissez vos examens. Dans cet ouvrage, Etienne Vergès propose une approche claire, structurée et pédagogique de l'ensemble de la procédure pénale. Organisé autour des principes généraux, de la preuve, des actions, de la mise en état, du jugement et des voies de recours, il permet une compréhension globale et cohérente du procès pénal. Adapté aussi bien à l'apprentissage qu'à la révision, il accompagne efficacement les étudiants tout au long de leur cursus. 1/ Un ouvrage qui propose une vision synthétique et pédagogique de la matière. 2/ Complément nécessaire des TD de droit pénal et de procédure pénale. 3/ Une vision d'ensemble claire et structurée : L'ouvrage couvre l'intégralité du procès pénal, des principes généraux aux voies de recours, en passant par la preuve, la mise en état et le jugement. 4/ Un positionnement intermédiaire stratégique : format idéal pour la licence et pour réviser le CRFPA.